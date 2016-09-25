Алексей Яшин: "Не могу сказать, что наши лидеры сыграли неярко"

Бывший нападающий сборной России и "Оттавы" Алексей Яшин после поражения от команды Канады (3:5) в полуфинальном матче Кубка мира посетовал на реализацию. По его словам, лидеры российской сборной имели достаточно голевых моментов.

– Помешало ли в игре в атаке то, что Знарок пустил центров по кругу, все время меняя им фланговых нападающих?

– Я не знаю, с чем это связано. Другое дело, что когда Дацюк получил травму, Шипачев не играл. Но, может, он тоже имел повреждение. Тренеры хотели сделать все, чтобы максимально усилить игру.

– Насколько сказалось отсутствие Дацюка, или один игрок ничего бы не изменил?

– Сейчас можно говорить о чем угодно. Но результат есть. Конечно, Павел – великий хоккеист, и его не хватало.

– Как оцениваете итоги турнира для нашей сборной: выход в полуфинал – это позитивный результат или могли рассчитывать на большее?

– Этот турнир очень специфический. Обыграй мы шведов – были бы первыми в группе и соперничали в полуфинале бы не с канадцами. Есть много разных вариантов, которые можно обсуждать, но мы имеем то, что имеем. Канадцы очень сильны.

– Может ли сейчас кто-то составить им конкуренцию в мировом хоккее?

– Они достойны того результата, который имеют.

– С Сидни Кросби сейчас мало кто может сравниться, у нас не нашлось таких лидеров, кроме Бобровского. Согласны?

– Овечкин, Малкин, Тарасенко – наши лидеры. Другое дело, что они не смогли сыграть так результативно, как Кросби, и набрать столько очков. У Малкина было много моментов, чтобы забивать, просто Кросби свои шансы использовал, а наши ребята – нет. При этом я не могу сказать, что наши лидеры сыграли неярко, потому что для меня очки, набранные хоккеистами, это еще не все. Ребята создавали много моментов, открывали возможности для своих партнеров. Просто реализация у нас была чуть хуже, чем у канадцев. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)