Александр Якушев: "Наша тренерская школа отстала от североамериканской"

Лучший бомбардир Суперсерии-1972 в составе сборной СССР Александр Якушев дал обозревателю "СЭ" эксклюзивное интервью о Кубке мира-2016. Он подчеркнул, что методика тренировочного процесса в мировом хоккее несколько ушла вперед по сравнению с российской.

– По-вашему, когда Овечкин и Малкин при третьем тренере невразумительно выглядят на третьем турнире с участием всех сильнейших, чья это вина – самих хоккеистов или тренеров, которые не знают, как их использовать? - вопрос Якушеву.

– Играя в НХЛ, ребята показывают хорошие и стабильные результаты. Поэтому вопросы, думаю, больше к тренерскому составу. Не думаю, что ребята не хотели играть. Может быть, просто не были готовы к этому турниру в спортивном плане из-за того, что сезон в НХЛ еще не начался. Тот же Малкин в июне выиграл Кубок Стэнли, а сейчас ему уже надо было заново набрать форму к Кубку мира.

– Но вот Кросби, одноклубник Малкина, наоборот, сказал, что короткое лето помогло ему не растерять кондиции и лучше подготовиться к Кубку мира.

– Может быть, Женя где-то ошибся в подготовке. Но не считаю, что у него не было желания играть так, как он делает это в "Питтсбурге".

– Говоря о проблемах в игре лидеров, вы делаете акцент на тренерской работе. То есть готовы признать, что наша тренерская школа сегодня отстает от североамериканской?

– В целом да. Именно этот фактор влияет на то, что происходит. Думаю, что методика тренировочного процесса в мировом хоккее несколько ушла вперед по сравнению с нашей. Эта "вилка" мешает тому, чтобы хоккеисты показывали достойную игру. (Игорь РАБИНЕР)

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