06:17 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "Неудачная игра в большинстве – вина игроков"

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Нападающий сборной России Александр Овечкин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:4) выразил сожаление по поводу неудачной игры в большинстве, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Команда Олега Знарка не забила на турнире ни одного гола, имея численное преимущество.

– Это только наша вина, игроков, – подчеркнул Овечкин. – Мы на площадке, мы договариваемся, мы делаем то, о чем договорились. С таким талантом, какой у нас есть... Поймал себя на мысли, что сегодня даже ни одного броска не сделали хорошего. Только Марков, по-моему, бросил, а так даже в зоне не могли встать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inachipoch

Это только наша вина, игроков, – подчеркнул Овечкин. Вот это откровение! Я думал, что это вина болельщиков, ну или обслуживающего площадку персонала.

09:10 25 сентября

HarryAngel

да ладно. а куле ж там делал кулемин?

06:32 25 сентября

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