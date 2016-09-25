Александр Овечкин: "Неудачная игра в большинстве – вина игроков"

Нападающий сборной России Александр Овечкин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:4) выразил сожаление по поводу неудачной игры в большинстве, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Команда Олега Знарка не забила на турнире ни одного гола, имея численное преимущество.

– Это только наша вина, игроков, – подчеркнул Овечкин. – Мы на площадке, мы договариваемся, мы делаем то, о чем договорились. С таким талантом, какой у нас есть... Поймал себя на мысли, что сегодня даже ни одного броска не сделали хорошего. Только Марков, по-моему, бросил, а так даже в зоне не могли встать.