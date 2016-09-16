Александр Овечкин: "День рождения? Шампанское уже заказал!"

Капитан сборной России Александр Овечкин после тренировки национальной команды в Ricoh Coliseum ответил на вопросы журналистов. Порой - серьезно, порой - шутливо, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- 17 сентября, в день старта Кубка мира, у вас день рождения. Такой турнир - уникальный момент его отметить?

- Ну, не то чтобы уникальный. Каждый раз день рождения дома не получается отмечать. На хоккейной площадке. Рожден для этого!

- Может, командный ужин с партнерами будет? Или расписание не позволяет?

- Ну да, пойдем, шампанское я уже заказал (усмехается). Будем отдыхать!

- В чем особенность сборной Швеции?

- Они больше играют в европейский хоккей, похожий на наш. Все будет зависеть от того, как мы будем двигаться и играть по нашей системе. Ну и от стечения обстоятельств.

- Удивились, что "Тре Крунур" так крупно проиграли сборной Европы?

- На самом деле даже не смотрел.

- По рейтингам говорят, что у шведов - лучшие защитники, а у нас чуть ли не худшие.

- Те, кто эти рейтинги создает, наверное, тоже играли в хоккей, всё знают (иронично).

- С Бэкстремом не обменивались сообщениями?

- Нет, мы с ним таким способом не общаемся.

- По статистике больше всего голов в НХЛ вы забили Хенрику Лундквисту. В чем нюансы игры против этого вратаря?

- Он большой, хорошо читает игру. Один из лучших в НХЛ. Просто мы играем против "Рейнджерс" часто. Поэтому и нужно забивать.