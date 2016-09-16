12:33 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Медведев: "Сборной России не нужно самоуспокаиваться"

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Бывший президент КХЛ Александр Медведев призвал сборную России не придавать большого значения выставочному матчу против Канады (2:3 ОТ) перед стартом Кубка мира-2016. По его словам, когда начнется сам турнир, команды будут играть с большей самоотдачей.

- Нужно понимать, что это была все-таки контрольная игра, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - На самом турнире будет другой накал, в отличие даже от матча США – Канада было мало столкновений, но, с другой стороны, Бобровский отразил 45 бросков. Самое главное - команда показала, что может играть на любом уровне. И им не нужно самоуспокаиваться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zae1976

А чем успокаиваться то...на последних двух олимпиадах пролетели!!! Вы вообще о чем???

13:08

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