Александр Медведев: "Сборной России не нужно самоуспокаиваться"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев призвал сборную России не придавать большого значения выставочному матчу против Канады (2:3 ОТ) перед стартом Кубка мира-2016. По его словам, когда начнется сам турнир, команды будут играть с большей самоотдачей.

- Нужно понимать, что это была все-таки контрольная игра, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - На самом турнире будет другой накал, в отличие даже от матча США – Канада было мало столкновений, но, с другой стороны, Бобровский отразил 45 бросков. Самое главное - команда показала, что может играть на любом уровне. И им не нужно самоуспокаиваться.