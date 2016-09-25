Александр Кожевников: "В матче с Канадой не видели ни Овечкина, ни Малкина"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка мира между Россией и Канадой (3:5), отметив, что нападающий Сидни Кросби выглядел лучше всех. По его словам, у сборной России не оказалось такого лидера.
– Встреча с канадцами показала, как важна в таких матчах роль лидера, – сказал Кожевников. – Наши лидеры не показали той игры, которая должна была привести к победе. А у канадцев их лидер проявил себя, когда было тяжело.
– В чем секрет успеха Сидни Кросби, позволяющий ему хорошо играть в ключевых матчах сборной?
– Самоотдача, мастерство. Он выглядел лучше всех. Это действительно мастер с большой буквы. Вот его мы видели, а наших ребят, к сожалению, нет. Ни Сашу Овечкина, ни Женю Малкина.
– Если возвращаться к матчу с канадцами, тот отрезок, когда мы зацепились за игру, стал стечением обстоятельств?
– По ощущению, канадцы добавили, а мы сломались. Не забывайте, сколько моментов у нас вытащил Сергей Бобровский. В первом периоде три раза он точно спасал. Хотя казалось, что игра была равная. Если бы соперник повел в три шайбы – нам было бы очень тяжело. Бобровский нас спасал, насколько его хватило. А потом мы не выдержали физически.
– Как вам дебют Нестерова?
– В принципе он сыграл нормально. Может, не так эффектно, но смотрелся неплохо. Правда, Нестеров мало выходил на площадку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Rome22
Mon65.... учись писать коротко... а то твои занудствования на 10-12 строк никто и не читает...
23:20 25 сентября
Mon65
Ладно уж журналисты, да отдельные болельщики, но когда выдающийся хоккеист обвиняет в поражении наших лидеров (как будто не знает, что их прикрывают в первую очередь. Прочитал бы интервью канадских защитников, как они персонально играли и выпускались под Овечкина), то это уже перебор. Не из-за Овечкина-Малкина мы проиграли, а из-за того, что у Канады сформировалась психология победителей, и у них не 2-3 звезды в Команде, а 18-20. И то бились достойно, спасибо всем, никто не филонил. Овечкин был лучшим в первых трех играх, а вчера лучшим был Малыч (при всей благодарности за первый гол и задор Кучерову). Пока так, но надеемся, что будет и лучше. Важно, как в этом году проявят себя Панарин, Кучеров, Кузнецов, Орлов: станут ли они действительно звездами, или как многие другие метеорами, ярко блеснувшими и быстро испарившимися. Удачи парням, а экспертам - понимания сути игры (иначе прямо как рядовые горе-болельщики рассуждают).
15:33 25 сентября
sLot
Овечкин он в сборной России присутствовал, а по игре отсутствовал. Впрочем как всегда
13:06 25 сентября