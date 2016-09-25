Александр Кожевников: "В матче с Канадой не видели ни Овечкина, ни Малкина"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка мира между Россией и Канадой (3:5), отметив, что нападающий Сидни Кросби выглядел лучше всех. По его словам, у сборной России не оказалось такого лидера.

– Встреча с канадцами показала, как важна в таких матчах роль лидера, – сказал Кожевников. – Наши лидеры не показали той игры, которая должна была привести к победе. А у канадцев их лидер проявил себя, когда было тяжело.

– В чем секрет успеха Сидни Кросби, позволяющий ему хорошо играть в ключевых матчах сборной?

– Самоотдача, мастерство. Он выглядел лучше всех. Это действительно мастер с большой буквы. Вот его мы видели, а наших ребят, к сожалению, нет. Ни Сашу Овечкина, ни Женю Малкина.

– Если возвращаться к матчу с канадцами, тот отрезок, когда мы зацепились за игру, стал стечением обстоятельств?

– По ощущению, канадцы добавили, а мы сломались. Не забывайте, сколько моментов у нас вытащил Сергей Бобровский. В первом периоде три раза он точно спасал. Хотя казалось, что игра была равная. Если бы соперник повел в три шайбы – нам было бы очень тяжело. Бобровский нас спасал, насколько его хватило. А потом мы не выдержали физически.

– Как вам дебют Нестерова?

– В принципе он сыграл нормально. Может, не так эффектно, но смотрелся неплохо. Правда, Нестеров мало выходил на площадку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)