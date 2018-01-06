Женская сборная России впервые обыграла Канаду в матче молодежного чемпионата мира-2018

Молодежная сборная России победила Канаду со счетом 3:2 в стартовом матче женского чемпионата мира 2018 года (U18). В составе россиянок отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.

Отметим, что российские хоккеистки впервые обыграли канадок в рамках молодежного чемпионата мира, который проводится с 2008 года. Команды уже встречались шесть раз, россиянки проиграли с общим счетом 10:26.



Напомним, что в группе А, помимо России и Канады, играют США и Швеция.