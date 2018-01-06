18:15 6 января | Хоккей — Женщины

Женская сборная России впервые обыграла Канаду в матче молодежного чемпионата мира-2018

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Молодежная сборная России победила Канаду со счетом 3:2 в стартовом матче женского чемпионата мира 2018 года (U18). В составе россиянок отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.

Отметим, что российские хоккеистки впервые обыграли канадок в рамках молодежного чемпионата мира, который проводится с 2008 года. Команды уже встречались шесть раз, россиянки проиграли с общим счетом 10:26.

Напомним, что в группе А, помимо России и Канады, играют США и Швеция.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Bossonn

Точно повесится. )))

22:29 6 января

diolym

Шок! Приятный. Чмока повесится, наверное, теперь...

18:31 6 января