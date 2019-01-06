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Женская сборная России проиграла США в первом матче МЧМ: видеообзор матча

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Женская сборная России в первом матче группового турнира молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) проиграла команде США со счетом 2:3. Турнир проходит в Обихиро (Япония).

Голы у российской команды забили Илона Маркова и Елена Мезенцева. Победную шайбу у американок забросила Сидни Ширен.

Пока россиянки расположились на третьем месте в группе A. Впереди - США и Канада. Напрямую в полуфинал выходят первые два места.

В следующем матче сборная России в понедельник сыграет с командой Швеции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TeamUSA takes their first contest of the 2019 #U18WWC with a final score of 3-2!

Публикация от USA Hockey (@usahockey) 6 Янв 2019 в 2:05 PST

 

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