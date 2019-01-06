Женская сборная России проиграла США в первом матче МЧМ: видеообзор матча

Женская сборная России в первом матче группового турнира молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) проиграла команде США со счетом 2:3. Турнир проходит в Обихиро (Япония).

Голы у российской команды забили Илона Маркова и Елена Мезенцева. Победную шайбу у американок забросила Сидни Ширен.

Пока россиянки расположились на третьем месте в группе A. Впереди - США и Канада. Напрямую в полуфинал выходят первые два места.

В следующем матче сборная России в понедельник сыграет с командой Швеции.