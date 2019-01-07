Женская сборная России обыграла Швецию на МЧМ

Женская сборная России во втором матче группового турнира молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) обыграла команду Швеции со счетом 5:3. Турнир проходит в Обихиро (Япония).

Голы у российской команды забили Екатерина Шкалева (хет-трик), Карина Ахметова и Вита Понятовская.

Россиянки временно вышли на первой место в группе А. Также в ней играют США и Канада. Напрямую в полуфинал выходят первые два места. Две другие команды сыграют в четвертьфиналах с двумя лучшими командами из группы В.

Напомним, в первой встрече Россия проиграла США со счетом 2:3.

ЧМ U18

Группа A

Швеция - Россия - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

7 января. Обихиро. Obihiro Arena 1.