Главный тренер сборной Канады: "Канадки были под влиянием российских болельщиков"

Главный тренер сборной Канады Делани Коллинс после стартового матча на женском молодежном чемпионате мира-2018 против России (2:3) подчеркнула, что ее команда очень расстроена после поражения. Специалист также добавил, что канадки были под влиянием российских болельщиков.

– Очень расстроены после сегодняшнего поражения, – сказала Коллинс. – Это очень здорово для фанов и исторический момент для женского хоккея. Победа порадовала зрителей, и это очень здорово.

– Удивлены, что россиянки не уступали ваши подопечным с самого начала?

– Не сказала бы так. Наши девочки были под влиянием толпы. Потом постарались отыграться, но не удалось. (Евгений БЕЛОУСОВ)