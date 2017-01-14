ФХР пригласила встретить женскую молодежку после чемпионата мира

ФХР пригласила болельщиков встретить женскую молодежную сборную России после чемпионата мира, на котором девушки взяли бронзу. Сегодня россиянки в поединке за третье место обыграли Швецию (2:0). Прилетит сборная в аэропорт "Домодедово" 15 января в 14.50 по московскому времени.

Дорогие болельщики!

Приглашаем вас завтра встретить в аэропорту женскую молодёжную сборную России, которая завоевала бронзовые медали ЧМ! pic.twitter.com/uFo5qe08SA – Хоккей России (@russiahockey) 14 января 2017 г.