23:19 14 января | ХОККЕЙ — Женщины

ФХР пригласила встретить женскую молодежку после чемпионата мира

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ФХР пригласила болельщиков встретить женскую молодежную сборную России после чемпионата мира, на котором девушки взяли бронзу. Сегодня россиянки в поединке за третье место обыграли Швецию (2:0). Прилетит сборная в аэропорт "Домодедово" 15 января в 14.50 по московскому времени.

 

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