18:05 | Хоккей — ВХЛ

Защитник "Молота" повторил гол Андрея Маркова. Вратарь, пивший воду во время атаки соперника, снова отличился


В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Молот-Прикамье""Торпедо" (Усть-Каменогорск) защитник пермяков Валерий Жуков забил шайбу от своих ворот. На 6-й минуте матча, выбрасывая шайбу в меньшинстве, он поразил ворота Андрея Гаврилова. Отметим, что в прошлом сезоне Гаврилов выступал за "Салават Юлаев". В домашнем матче против московского "Динамо" он запомнился тем, что пил воду, стоя спиной к площадке во время атаки соперника.

Похожий гол, броском от ворот до ворот, забил защитник Андрей Марков. Выступая за московское "Динамо" в финальном матче Евролиги против магнитогорского "Металлурга", он бросил на последних секундах встречи от красной линии своей зоны и поразил ворота Бориса Тортунова.

Вратарь "Салавата" Гаврилов пил воду во время атаки "Динамо"
Гаврилов получил приз "стальные нервы" за то, что пил воду во время атаки "Динамо"

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Материалы других СМИ
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