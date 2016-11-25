20:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вратарь "Салавата" Гаврилов пил воду во время атаки "Динамо"

Сегодня. Уфа. "Салават Юлаев" - "Динамо" - 2:1. Андрей ГАВРИЛОВ во время атаки бело-голубых. Сегодня. Уфа. "Салават Юлаев" - "Динамо" - 2:1. Андрей ГАВРИЛОВ во время атаки бело-голубых.
Сегодня. Уфа. "Салават Юлаев" - "Динамо" - 2:1. Андрей ГАВРИЛОВ во время атаки бело-голубых.
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Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов своеобразно встретил выход "3 в 1" в матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев""Динамо" М (2:1). Во время атаки вратарь стоял спиной к игровому моменту и спокойно пил воду.

Всему виной спорная шайба, заброшенная нападающим хозяев Максимом Майоровым, которую судьи в поле не засчитали сразу, и игра продолжилась. Гаврилов, уверенный в том, что взятие ворот состоялось, расслабился, что едва не привело к голу в его ворота.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Adios Аmigos R.

)))))))))))))

21:50

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

видимо, вам не знакомо, что такое СУШНЯК!)

21:47

stormtrooper501

а Динамики всё равно умудрились не забить.....ахахаха

21:38

П_о_в_а_р

Прикольный чел.

21:00

Senot

Джин_SM(v3), так всё-равно потом бы отменили))

20:59

Senot

Точно воду?

20:55

историк79

Всем, кто захочет посмотреть ролик, смотреть надо только две последние секунды

20:54

Джин_SM(v3)

К вопросу о профессионализме))) Будь игрок Динамо "зрячим", то отправил бы шайбу в ворота СЮ, а не пас отдавал прифигевшему от борзости вратаря партнеру... что у того аж шайба на крюк не легла нормально)))

20:52

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