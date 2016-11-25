Вратарь "Салавата" Гаврилов пил воду во время атаки "Динамо"

Сегодня. Уфа. "Салават Юлаев" - "Динамо" - 2:1. Андрей ГАВРИЛОВ во время атаки бело-голубых.

Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов своеобразно встретил выход "3 в 1" в матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Динамо" М (2:1). Во время атаки вратарь стоял спиной к игровому моменту и спокойно пил воду.

Всему виной спорная шайба, заброшенная нападающим хозяев Максимом Майоровым, которую судьи в поле не засчитали сразу, и игра продолжилась. Гаврилов, уверенный в том, что взятие ворот состоялось, расслабился, что едва не привело к голу в его ворота.