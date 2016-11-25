Вратарь "Салавата" Гаврилов пил воду во время атаки "Динамо"

Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов своеобразно встретил выход "3 в 1" в матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Динамо" М (2:1). Во время атаки вратарь стоял спиной к игровому моменту и спокойно пил воду.
Всему виной спорная шайба, заброшенная нападающим хозяев Максимом Майоровым, которую судьи в поле не засчитали сразу, и игра продолжилась. Гаврилов, уверенный в том, что взятие ворот состоялось, расслабился, что едва не привело к голу в его ворота.
Adios Аmigos R.
)))))))))))))
21:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
видимо, вам не знакомо, что такое СУШНЯК!)
21:47
stormtrooper501
а Динамики всё равно умудрились не забить.....ахахаха
21:38
П_о_в_а_р
Прикольный чел.
21:00
Senot
Джин_SM(v3), так всё-равно потом бы отменили))
20:59
Senot
Точно воду?
20:55
историк79
Всем, кто захочет посмотреть ролик, смотреть надо только две последние секунды
20:54
Джин_SM(v3)
К вопросу о профессионализме))) Будь игрок Динамо "зрячим", то отправил бы шайбу в ворота СЮ, а не пас отдавал прифигевшему от борзости вратаря партнеру... что у того аж шайба на крюк не легла нормально)))
20:52