Гаврилов получил приз "Стальные нервы" за то, что пил воду во время атаки "Динамо"

Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов получил приз "Стальные нервы" на гала-вечере, посвященном закрытию сезона КХЛ. Голкипер был удостоен награды за курьезный эпизод в матче против московского "Динамо" (2:1).

Голкипер уфимцев своеобразно встретил выход соперника "3 в 1". Во время атаки вратарь стоял спиной к игровому моменту и спокойно пил воду.

Всему виной спорная шайба, заброшенная нападающим хозяев Максимом Майоровым, которую судьи в поле не засчитали сразу, и игра продолжилась. Гаврилов, уверенный в том, что взятие ворот состоялось, расслабился, что едва не привело к голу в его ворота.

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