Умер экс-форвард "Кузни" Сергей Лантратов

Клуб болельщиков новокузнецкого "Металлурга" сообщил о кончине бывшего нападающего "Кузни" Сергея Лантратова. Ему был 61 год.

Форвард дебютировал в хоккее в 1972 году в составе команды из Новокузнецка. На клубном уровне он также выступал за новосибирский СКА и ижевскую "Ижсталь". Всего за карьеру Лантратов провел 698 матчей, набрав 734 (564+170) очка. Также он выступал за юношескую и молодежные сборные СССР, дважды став чемпиoном мира среди молодeжных команд. Поcле завершения карьеры игpока работал в системе "Кузни".