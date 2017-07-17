Умер экс-форвард "Кузни" Сергей Лантратов

Клуб болельщиков новокузнецкого "Металлурга" сообщил о кончине бывшего нападающего "Кузни" Сергея Лантратова. Ему был 61 год.
Форвард дебютировал в хоккее в 1972 году в составе команды из Новокузнецка. На клубном уровне он также выступал за новосибирский СКА и ижевскую "Ижсталь". Всего за карьеру Лантратов провел 698 матчей, набрав 734 (564+170) очка. Также он выступал за юношескую и молодежные сборные СССР, дважды став чемпиoном мира среди молодeжных команд. Поcле завершения карьеры игpока работал в системе "Кузни".
SV13
У СЭ как всегда на фото не хватило чего-то... Мозгов, наверное.
21:37
HAZELSAMARA
Насколько помню заметки из старого "Футбола-Хоккея", тройка из "Кузни" пару сезонов шумела на молодёжном уровне. Одним из партнёров Лантратова был, кажется, Абрамов, выступавший в "вышке" за "Ижсталь".
20:47