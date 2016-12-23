ТХК прервал серию из четырех поражений

ТХК, идущий на втором месте в турнирной таблице ВХЛ, прервал серию из четырех поражений, обыграв на выезде "Ижсталь". В других встречах "Молот-Прикамье" по буллитам переиграл "Динамо" из Балашихи, "Торос" выиграл у "Химика", "Нефтяник" одолел "Саров", а "Спутник" проиграл "Динамо" из Санкт-Петербурга.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Динамо" (Балашиха) - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шайхулов - 5 (бол., Рыжков, Филиппов), 6:48 - 1:0. Пилипенко - 10 (бол., Марковин, Севостьянов), 12:02 - 1:1. Рыжков - 6 (Салахов), 23:46 - 2:1. Марковин - 7 (Ефремов), 34:10 - 2:2. Бирюков - 8, 49:05 - 2:3. Зарипов - 5 (Лебедев, Раенко), 49:47 - 3:3.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Петров - Бочаров.

Судья: Шемякин.

23 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шестаков - 10 (Чувиляев), 11:24 - 0:1. Мингалеев - 1 (Жиляков, Дубровин), 21:51 - 1:1. Карамнов - 8 (Горбачев, Тамбиев), 31:13 - 1:2. Шевченко - 9 (п.в., Паутов), 59:25 - 1:3.

Вратари: Назаров (59:05) - Янин.

Судьи: Мальцев, Смагин.

23 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Торос" (Нефтекамск) - "Химик" (Воскресенск) - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Гусев - 2 (Кляузов, Шацкий), 21:08 - 0:1. Волков - 2 (бол., Гришин, Бочков), 32:11 - 1:1. Черкасов - 7 (Голованов), 33:12 - 2:1. Гришин - 2 (бол., Бочков), 39:30 - 3:1. Гришин - 3 (бол., Черкасов, Теряев), 57:03 - 4:1.

Вратари: Хомченко - Синягин.

Судья: Демура.

23 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) - ТХК (Тверь) - 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Моисеев - 6, 11:28 - 1:0. Полюдов - 3 (бол., Воробьев, Свиязов), 17:57 - 2:0. Трусов - 1 (Буханко), 19:33 - 2:1. Трусов - 2 (Бондарев, Епишин), 21:07 - 2:2. Ждахин - 1 (Смуров), 31:39 - 2:3. Кудинов - 3 (мен., п.в.), 57:06 - 2:4.

Вратари: Кислицын (Костенко, 31:39, 57:02 - 57:06) - Самонов.

Судьи: Гордиенко, Гофман.

23 декабря. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Саров" (Саров) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Ядроец - 8 (бол., Трубкин, Ермолаев), 7:12 - 1:0. Швалев - 1 (бол., Шураков, Тюляпкин), 20:33 - 1:1. Ермолаев - 3 (Байкеев), 28:44 - 2:1. Трубкин - 3 (Ермолаев, Насыбуллин), 39:18 - 3:1.

Вратари: Рейзвих - Мольков (57:58 - 59:52).

Судьи: Зибинин, Сюрдяев.

23 декабря. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Барс" (Казань) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Протапович - 6 (Лазарев), 13:55 - 1:0. Хайруллин - 2 (Гарифулин, Федотов), 31:52 - 1:1. Борисенков - 6 (Чурляев), 48:15 - 1:2. Бикмуллин - 2 (бол., Чурляев, Угольников), 55:18 - 1:3.

Вратари: Билялов - Анаркулов.

Судьи: Дреев, Кочетов.

23 декабря. Казань. Дворец спорта.