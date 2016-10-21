ТХК победил "Химик" и вышел в лидеры ВХЛ

ТХК одержал победу над "Химиком" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это позволило клубу из Твери выйти на первое место в турнирной таблице, поскольку красноярский "Сокол" уступил "Молоту-Прикамье"

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Сокол" (Красноярск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Швецов - 1 (мен., Раенко), 4:39 - 1:0. Епимахин - 4 (Абрамов), 30:30 - 2:0.

Вратари: Петров - Андрюхов (59:26).

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Ермак" (Ангарск) - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Жиляков - 6 (Князев), 4:16 - 1:0. Чубыкин - 4 (Буйницкий, Филонов), 16:32 - 1:1. Золотухин - 3 (Р. Попов, Милюков), 29:39 - 1:2. Гурьев - 1 (Шакуров), 37:57 - 2:2.

Победный буллит: Мак. Попов.

Вратари: Перевозчиков - Черепенин.

"Динамо" (Балашиха) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Дубровский - 2 (Гиндуллин), 4:40 - 0:1. Брюквин - 3 (Кондратьев), 22:05 - 1:1. Баранов - 5 (мен., Бирюков), 34:51 - 2:1. Алешин - 3 (бол., Гордеев, Теряев), 42:48 - 2:2. Гордеев - 6 (бол., Голованов, Алешин), 51:23 - 2:3.

Вратари: Бочаров - Хомченко.

ТХК (Тверь) - "Химик" (Воскресенск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Шутов - 3 (Щербов, Кириллов), 16:29 - 1:0. Заборников - 3 (бол., Осипов), 32:36 - 2:0.

Нереализованный буллит: Смирнов (26:06, Химик).

Вратари: Самонов - Синягин (56:26 - 58:31).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Тамбиев - 1 (Щербина), 3:25 - 1:0. Воробьев - 1 (Тамбиев, Щербина), 19:01 - 2:0. Берлев - 3 (бол., Педан, Щербина), 34:32 - 3:0. Карамнов - 4 (бол., Паутов, Чувиляев), 47:44 - 4:0.

Вратари: Ложкин - Кислицын.