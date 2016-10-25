ТХК одержал 12-ю победу в сезоне, обыграв "Торос"

"Химик" на своем льду потерпел поражение от "Ижстали" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах балашихинское "Динамо" уступило "Молоту-Прикамье", ТХК обыграл "Торос", "Динамо" из Санкт-Петербурга с минимальным счетом переиграло "Спутник".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Рыжов - 2 (Купцов, Королев), 14:03 - 0:1. Шацкий - 3 (бол., Куваев, Кляузов), 24:33 - 1:1. Князев - 3 (бол., Панасенко), 48:16 - 1:2.

Вратари: Трушков (57:53) - Кононов.

Судья: Мальцев.

25 октября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Динамо" (Балашиха) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Липанов - 1 (бол., Зайцев, Владимиров), 12:14 - 1:0. Швецов - 2 (Ермолаев), 46:26 - 1:1. Абрамов - 3 (Раенко, Пухов), 52:00 - 1:2.

Вратари: Заливин (58:44) - Петров.

Судьи: Батурин, Носов.

25 октября. Балашиха. "Арена Балашиха".

ТХК (Тверь) - "Торос" (Нефтекамск) - 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Голы: Осипов - 5 (бол., Щербов, Сарваров), 4:48 - 1:0. Швец-Роговой - 2 (Бондарев), 12:57 - 2:0. Осипов - 6 (бол., Перов, Сарваров), 26:04 - 3:0. Голованов - 5, 26:31 - 3:1. Швец-Роговой - 3 (бол., Бондарев, И.А. Иванов), 28:52 - 4:1. Емелин - 9 (бол., Гришин), 35:44 - 4:2. И.А. Иванов - 5 (Королев), 48:31 - 5:2. Черкасов - 2 (Гордеев, Голованов), 52:26 - 5:3. Гордеев - 8 (Дубровский), 58:05 - 5:4.

Вратари: Самонов - Хомченко (58:40).

Судьи: Андрианов, Зибинин.

25 октября. Тверь. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Жихарев - 1, 1:52 - 1:0.

Вратари: Ложкин - Перевозчиков (Денисов, 1:52, 58:51).

Судьи: Демура, Тарасов.

25 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".