19:51 | Хоккей — ВХЛ

С нового сезона чемпионат ВХЛ будет именоваться ВХЛ - Кубок Шелкового пути


С учетом стратегии развития Высшей хоккейной лиги, принято решение о смене наименования чемпионата ВХЛ - с сезона 2018/2019 соревнования будут называться: ВХЛ – Кубок Шелкового пути, соообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Победителю регулярного чемпионата ВХЛ будет вручаться Кубок Шелкового пути, победителю плей-офф - Кубок имени Владимира Петрова. 

В ВХЛ – Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов. 

Состав участников пополнили: "Лада" (Тольятти) "Югра" (Ханты-Мансийск), Тамбов" (Тамбов) и "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин), при этом лигу покинули "Спутник" (Нижний Тагил) и "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" (Харбин). 

В новом сезоне первенства ВХЛ сезона 2018/2019 в турнире примет участие 9 клубов. Состав участников пополнили: "Южный Урал - Металлург" (Орск) и "Красноярские Рыси" (Красноярск), в турнире не примет участия "Юниор-Спутник" (Нижний Тагил). Также соревнования покинул "Тамбов", который будет выступать в ВХЛ – Кубке Шелкового пути. 

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http://fhr.ru/news/item/41080/

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