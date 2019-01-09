Результаты игрового дня ВХЛ: "Лада" уступила "Ижстали", "ЦСК ВВС" выиграл у "Молота-Прикамье"

В рамках очередного игрового дня Высшей хоккейной лиги "Лада" в домашнем поединке проиграла "Ижстали" (1:2 Б), а "ЦСК ВВС" одолел "Молот-Прикамье" со счетом 3:2.

Турнирная таблица ВХЛ

Остальные результаты игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Звезда" (Чехов) - 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Бочкарев - 2, 13:44 - 1:0. Воробьев - 6 (Раенко), 30:21 - 2:0. Силаев - 9 (Левицкий), 43:20 - 2:1. Антипов - 15 (Карабань, Беляков), 48:48 - 2:2. Макеев - 2, 52:18 - 2:3. Конев - 2 (Чубыкин), 59:32 - 3:3.

Победный буллит: Усков.

Вратари: Никитин (58:49 - 59:32) - Третьяк.

Судьи: Иванов, Прокуратов.

9 января. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шевченко - 10 (Крылов, Мальцев), 4:03 - 1:0. Горбунов - 2 (Цыганов, Берестенников), 38:30 - 2:0. Анкудинов - 4 (Кобелев, Губин), 43:31 - 2:1.

Вратари: Киселев - Хомченко (59:15).

Судьи: Голышев, Гордиенко.

9 января. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Караваев - 2 (Шин), 10:46 - 0:1. Иванов - 8 (Шевченко), 30:08 - 1:1. Барбашев - 10 (Ердаков, Балдаев), 42:19 - 2:1. Белозеров - 18 (Капитуров), 45:08 - 2:2. Караваев - 3 (бол., Капитуров, Белозеров), 54:18 - 2:3. Белозеров - 19 (Шестаков, Капитуров), 58:49 - 2:4.

Вратари: Гафиуллин (59:06 - 59:45) - Печурский.

Судьи: Нестеров, Черезов.

9 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Лада" (Тольятти) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Баженов - 4 (мен., Борисов), 37:53 - 0:1. Возовик - 6 (Тимирев, Майоров), 56:03 - 1:1.

Победный буллит: Горшков.

Вратари: Скрынник - Долганов (Гичев, 65:00).

Судьи: Бестужев, Шемякин.

9 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Манухов - 1, 10:51 - 1:0. Угольников - 11, 19:13 - 2:0. Андриянов - 4, 31:49 - 2:1. Набиуллин - 9 (Угольников, Шафигуллин), 38:41 - 3:1. Тумченко - 2 (Серегин, Дельнов), 49:28 - 3:2.

Вратари: Скатов - Анаркулов (59:18).

Судьи: Мальцев, Мисюрь.

9 января. Самара. ЛД "Кристалл".

"Барс" (Казань) - "Торос" (Нефтекамск) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Баранов - 14, 36:10 - 0:1. Дубровский - 3 (п.в.), 59:27 - 0:2.

Вратари: Мисбахов (58:56 - 59:27) - Тарасов.

Судьи: Анашин, Ермолаев.

9 января. Казань. Дворец спорта.

"Дизель" (Пенза) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Насыбуллин - 6 (мен., Ястребков), 4:08 - 0:1. Сулев - 5 (Думбадзе, Люлько), 28:17 - 1:1. Я. Альшевский - 6 (Салахов), 50:40 - 1:2.

Вратари: Фокин (58:41 - 59:32, 59:40) - Филоненко.

Судьи: Метальников, Шиханов.

9 января. Пенза. "Дизель Арена".