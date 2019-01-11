Результаты игрового дня ВХЛ: ЦСК ВВС разгромил "Ижсталь", "Металлург" крупно уступил "Сарыарке"

ЦСК ВВС разгромил "Ижсталь" со счетом 9:0, а новокузнецкий "Металлург" в домашней игре всухую проиграл "Сарыарке" (0:5).

Турнирная таблица ВХЛ

Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Химик" (Воскресенск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коротков - 7 (Шаманин), 2:47 - 1:0. Павлюков - 4 (Гаврилычев), 32:33 - 1:1. Гиндуллин - 2 (Ложкин, Воробьев), 33:38 - 2:1. Коротков - 8 (бол., Ложкин, Конев), 41:37 - 3:1.

Вратари: Никитин - Хомченко (58:42).

Судьи: Иванов, Прокуратов.

11 января. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Голы: Капитуров - 12 (Белозеров, Антоновский), 2:12 - 0:1. Виноградов - 5 (Антоновский, Рымарев), 30:13 - 0:2. Полозов - 8 (Жайлауов, Антоновский), 40:26 - 0:3. Белозеров - 20 (бол., Капитуров, Шестаков), 41:27 - 0:4. Рымарев - 10 (Полищук), 42:07 - 0:5. Белухин - 7, 44:53 - 0:6. Жайлауов - 9 (Полозов, Рымарев), 51:50 - 0:7.

Вратари: Киселев (Литвинов, 40:26) - Печурский.

Судьи: Заболотнев, Шерер.

11 января. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Кицын - 8 (Тамбиев), 1:36 - 0:1. Желнеровский - 9 (Кропачев), 28:13 - 0:2. Сиксна - 2 (Соколов), 51:55 - 0:3. Бутузов - 3, 52:44 - 0:4. Тамбиев - 5 (бол., Сарваров, Соколов), 55:23 - 0:5.

Вратари: Хакимов (Гросс, 53:58) - Рейзвих.

Судьи: Нестеров, Черезов.

11 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Лада" (Тольятти) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Журавлев - 3 (Грошев, Кизимов), 8:39 - 1:0. Попов - 1 (Лысенко, Сергеенко), 23:03 - 1:1. Дельнов - 14 (Андриянов), 24:21 - 1:2. Грошев - 1 (Журавлев, Кизимов), 45:17 - 2:2. Абрамов - 7 (Дельнов, Сергеенко), 48:10 - 2:3.

Вратари: Магарилов (Скрынник, 48:10, 58:31) - Анаркулов.

Судьи: Анашин, Бестужев.

11 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "Ижсталь" (Ижевск) - 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)

Голы: Мнихович - 6 (Кутявин), 5:46 - 1:0. Фазылзянов - 5 (бол.), 10:50 - 2:0. Лудцев - 5 (Семенов, Мингачев), 11:00 - 3:0. Булатов - 4 (бол., Пангелов-Юлдашев, Гареев), 24:16 - 4:0. Кутявин - 9 (бол., Фазылзянов, Шафигуллин), 26:11 - 5:0. Лудцев - 6 (бол., Сыромятников, Семенов), 32:49 - 6:0. Набиуллин - 10 (Гареев, Мнихович), 36:33 - 7:0. Степаненко - 10 (Фазылзянов), 50:23 - 8:0. Угольников - 12 (Гареев), 51:23 - 9:0.

Вратари: Скатов - Гичев.

Судьи: Мальцев, Степучев.

11 января. Самара. ЛД "Кристалл".

"Барс" (Казань) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Голы: Насыбуллин - 7 (Сорокин, Сумин), 6:49 - 0:1. Арбузов - 2 (Каменев), 12:37 - 0:2. Хапов - 4 (Адамчук), 28:15 - 0:3. Мокин - 11 (Я. Альшевский, Сумин), 40:43 - 0:4. Воронков - 3 (Емец), 41:57 - 1:4. Адамчук - 4 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 49:37 - 1:5. Каменев - 6 (Ляпустин), 52:19 - 1:6.

Вратари: Мисбахов (Мифтахов, 26:19) - Голубев.

Судьи: Ермолаев, Кочетов.

11 января. Казань. Дворец спорта.

"Дизель" (Пенза) - "Торос" (Нефтекамск) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Гордеев - 6 (Филатов), 18:03 - 0:1. Гиматов - 5 (Дубровский), 40:38 - 0:2. Воронин - 5 (Филатов, Голованов), 45:28 - 0:3.

Вратари: Фокин - Тарасов.

Судьи: Метальников, Цицаров.

11 января. Пенза. "Дизель Арена".