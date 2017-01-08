Питерское "Динамо" победило "Химик", ТХК взял верх над "Рязанью"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Мансуров - 5 (Воронин), 13:01 - 1:0. И.С. Иванов - 4 (Мокин, Рожков), 44:45 - 1:1. Рожков - 9 (Кравченко), 56:12 - 1:2. Воробьев - 4 (Михайлов), 58:34 - 2:2.
Победный буллит: Гасников.Вратари: Магарилов - Перевозчиков.
"Сокол" (Красноярск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Заборников - 5 (бол., Раисов), 2:11 - 1:0. Шайхулов - 6 (бол., Рыжков, Ерохин), 12:24 - 1:1. Салахов - 3, 24:38 - 1:2. Раенко - 9 (Ишмаметьев, Зарипов), 47:08 - 1:3. Абрамов - 9 (Андриянов, Епимахин), 54:31 - 1:4.
Вратари: Аликин - Петров.
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Химик" (Воскресенск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ручкин - 3 (бол., Тамбиев, Шевченко), 16:40 - 1:0. Шестаков - 12 (Ручкин, Пластинин), 46:05 - 2:0.
Вратари: Назаров - Синягин (58:16 - 58:50, 59:27).
"Барс" (Казань) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Архипов - 3 (Яруллин, Савельев), 34:08 - 1:0.
Вратари: Билялов - Рейзвих (58:18).
"Рязань" (Рязань) - ТХК (Тверь) - 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Голы: Джиошвили - 5 (Бондарев, Соколов), 7:42 - 0:1. Таталин - 2 (Гурин, Шутов), 8:08 - 0:2. Маслов - 5 (бол., Петраков, Денежкин), 13:58 - 1:2. Коренков - 3 (бол., Денежкин), 16:40 - 2:2. Гурин - 2 (Шутов, Орлов), 50:53 - 2:3. Джиошвили - 6 (бол., Бондарев, Соколов), 53:10 - 2:4.
Вратари: Белов (39:58 - 40:00) - Самонов.