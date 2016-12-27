Петербургское "Динамо" уступило "Торосу"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ петербургское "Динамо" проиграло "Торосу" со счетом 1:2. В другом поединке "Ижсталь" была сильнее "Динамо" из Балашихи – 3:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Пухов – 2 (Завьялов, А. Васильев), 7:02 – 0:1. Голованов – 15 (мен., Гордеев), 9:20 – 1:1. Голованов – 16 (Черкасов), 16:19 – 2:1.

Вратари: Литвинов – Назаров (58:47 – 59:11).

Судьи: Спирин, Черезов.

27 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Динамо" (Балашиха) – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Д. Иванов – 9 (Глебов), 6:48 – 1:0. Панасенко – 3 (Ногин), 18:27 – 2:0. Королев – 4 (бол., Панасенко), 25:21 – 3:0. Костин – 1 (Злобин), 50:32 – 3:1.

Вратари: Кислицын – Бочаров (58:31).

Судьи: Дреев, Степучев.

27 декабря. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".