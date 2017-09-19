Новокузнецкий "Металлург" победил "Спутник"

"Металлург" из Новокузнецка обыграл "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Бывшие участники КХЛ набрали 8 очков в четырех играх сезона.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Мусин - 1 (Щукин), 38:21 - 1:0. Штайгер - 1 (бол., Дюрягин, Коростин), 55:45 - 2:0. Шетле - 1 (Кожевников), 59:36 - 2:1.

Вратари: Касутин - Аляпкин (59:54).

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Сокол" (Красноярск) - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Шин - 2, 22:43 - 1:0. Шин - 3 (мен.), 25:18 - 2:0. Гренц - 2 (Соренсон), 34:03 - 3:0. Мнихович - 1 (бол., Цыганов, Гловацкий), 35:45 - 3:1. Рымарев - 1 (Миллер, Смирягин), 53:28 - 4:1.

Вратари: Смирягин - Андрюхов.

"Южный Урал" (Орск) - "Звезда" (Чехов) - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Гавриленко - 1 (бол., Васильев, Чистяков), 2:02 - 1:0. Тимирев - 3 (Пешехонов), 11:01 - 1:1. Хлопотов - 4 (Николишин), 41:39 - 1:2. Скатов - 2 (Сметанин, Багин), 55:45 - 2:2. Скатов - 3 (Багин), 59:18 - 3:2.

Вратари: Перетягин - Волков.

"Горняк" (Учалы) - "Химик" (Воскресенск) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Черных - 4 (Богомолов, Свиязов), 16:18 - 0:1. Шутов - 1 (Королев), 25:39 - 0:2. Фомичев - 1 (Черных, Куваев), 32:48 - 0:3. Жлоба - 1 (бол., Пилипенко, Сетдиков), 39:43 - 1:3. Воропаев - 1 (бол., Пилипенко), 46:51 - 2:3.

Вратари: Устинский - Трушков.