"Нефтяник" вырвал победу у "Дизеля", "Челмет" победил в Рязани

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Нефтяник" обыграл в овертайме "Дизель" со счетом 2:1. В другом поединке "Рязань" уступила "Челмету" – 0:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Дизель" (Пенза) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ермолаев – 4 (бол., Байкеев, Бердников), 37:49 – 1:0. А. Тарасов – 7 (Мнихович, Кузьмин), 40:54 – 1:1. Мисюль – 1 (Бердников, Крутиков), 60:40 – 2:1.

Вратари: Ярославлев (Рейзвих, 10:40) – Жучин.

Судьи: Ермолаев, Соловьев.

"Рязань" – "Челмет" (Челябинск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Севанькаев – 7 (Карпухин), 4:03 – 0:1. Севанькаев – 8 (Мошаров, Валеев), 53:56 – 0:2.

Вратари: Красоткин (59:28) – Мустафин.

Судьи: Носов, Тарасов.

"Буран" (Воронеж) – "Южный Урал" (Орск) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кучкин – 5 (Агеев), 8:04 – 1:0. Лучников – 1 (Музычко), 9:42 – 1:1. Шингареев – 3 (Болтанов, Харькин), 38:44 – 1:2. Марзоев – 9 (Попов, Кропачев), 53:53 – 1:3. Коротеев – 12, 56:26 – 2:3.

Вратари: Летуновский (59:30 – 59:37, 59:57) – Гайдуллин.

Судья: Юдаков.