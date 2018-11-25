"Лада" победила "Саров" и вышла в лидеры ВХЛ

"Лада" обыграла "Саров" в регулярном чемпионате ВХЛ. Это позволило тольяттинцам выйти в лидеры таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Зауралье" (Курган) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Абрамов - 6 (Тымченко, Ремов), 39:57 - 1:0. Цыганов - 10 (Глебов, Шиафотдинов), 56:36 - 1:1. Шайхулов - 9, 64:05 - 2:1.

Вратари: Анаркулов - Ярославлев.

"Торос" (Нефтекамск) - "Южный Урал" (Орск) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Севанькаев - 2 (Черкасов, Сметанин), 10:10 - 0:1. Голованов - 6 (бол., Гиматов), 13:24 - 1:1. Гиматов - 4 (Голованов), 27:38 - 2:1. Петрищев - 2 (бол., Гиматов, Бочков), 37:09 - 3:1. Воронин - 3 (Бусаров), 45:14 - 4:1. Иванов - 4 (Марзоев), 46:32 - 4:2.

Вратари: Тарасов - Перетягин.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Челмет" (Челябинск) - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кочуров - 6, 23:35 - 1:0. Карпухин - 7 (Шепелев, Кобяков), 35:38 - 1:1. Скобелев - 8 (Баженов, Кочуров), 39:38 - 2:1. Кориневский - 6 (Коновалов, Шурыгин), 45:04 - 2:2. Скобелев - 9 (бол., Сухих, Борисов), 60:50 - 3:2.

Вратари: Коробов - Подскребалин.

"Лада" (Тольятти) - "Саров" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Тимирев - 17 (бол.), 20:40 - 1:0. Новожилов - 2 (Есаян), 30:05 - 1:1. Тимирев - 18 (бол., Возовик, Чистов), 43:19 - 2:1. Белоглазов - 1, 49:33 - 2:2. Фатеев - 4 (Ковалев, Андрющенко), 57:28 - 3:2.

Вратари: Скрынник - Суханов (58:54 - 59:53).

ЦСК ВВС (Самара) - "Тамбов" - 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Клочков - 5 (Кривошеев, Никифоров), 2:07 - 0:1. Клочков - 6 (Никифоров), 8:13 - 0:2. М. Гимбатов - 1 (бол., А. Гимбатов, Павликов), 20:48 - 0:3. Тесленко - 3 (Хафизов, Манухов), 28:18 - 1:3. Шингареев - 9 (мен., Ногин, Игнатов), 39:02 - 1:4.

Вратари: Жучин (Скатов, 20:48) - Ложкин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Горняк" (Учалы) - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Гильманов - 1 (Хамидуллин), 6:06 - 1:0. Лебедев - 1 (Демидов, Воеводин), 13:59 - 2:0. Цыганов - 3 (Хамидуллин, Мансуров), 23:30 - 3:0. Елисеев - 4 (Хамидуллин), 26:31 - 4:0. Воеводин - 5 (Демидов, Арбузов), 33:57 - 5:0. Демидов - 2, 40:19 - 6:0. Соловьев - 2 (Кузнецов, Галюк), 41:50 - 6:1. С. Альшевский - 12 (Я. Альшевский), 43:53 - 7:1.

Вратари: Смирягин (Голубев, 40:00) - Гросс (Фомин, 23:30).

"Химик" (Воскресенск) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 9:2 (3:2, 1:0, 5:0)

Голы: Инь Руди - 1 (бол., Джо, Чжан Цзэцэнь), 3:20 - 0:1. Котляревский - 2 (Дьяченко), 4:04 - 1:1. Дьяченко - 6 (бол., Мухин, Котляревский), 7:00 - 2:1. Сето - 10 (Ху), 8:30 - 2:2. Валеев - 1 (бол., Павлюков), 13:50 - 3:2. Гришин - 5 (бол., Павлюков, Валеев), 39:06 - 4:2. Бобров - 2 (Цыплаков, Кириллов), 44:58 - 5:2. Валеев - 2 (Губин, Павлюков), 46:17 - 6:2. Коренев - 7 (Шашков), 49:22 - 7:2. Шутов - 3 (бол., Гришин, Кляузов), 53:58 - 8:2. Дьяченко - 7 (Мухин, Цыплаков), 59:26 - 9:2.

Вратари: Хомченко (Большаков, 49:14) - Дан.

"Барс" (Казань) - "Буран" (Воронеж) - 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Галимов - 4 (бол., Валеев, Марин), 12:15 - 1:0. Кара - 1 (Шинкаренко), 27:30 - 2:0. Валеев - 9 (Марушев, Галимов), 28:34 - 3:0. Хасаншин - 11 (бол., Раисов), 30:28 - 3:1. Д. Кузнецов - 3 (Мирнов), 44:58 - 3:2. Мирнов - 4 (бол., Кольцов), 46:29 - 3:3. Петунин - 2 (бол., Мирнов, Раисов), 64:45 - 3:4.

Вратари: Мифтахов - Хомутов (Г. Кузнецов, 28:34).

"Звезда" (Чехов) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Давыдов - 3 (бол., Садиков), 8:00 - 0:1. Лукин - 11 (Садиков, Чувиляев), 33:28 - 0:2. Николишин - 7 (Антипов), 36:59 - 1:2. Воронков - 4 (Беляков, Николишин), 58:05 - 2:2. Силаев - 3 (Николишин, Антипов), 58:41 - 3:2. Николишин - 8 (п.в., Беляков, Силаев), 59:52 - 4:2.

Вратари: Лозебников (36:08 - 36:59) - Гафиуллин (59:44 - 59:52).

"Дизель" (Пенза) - "Рязань" - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Иванов - 11 (бол., Прохоров, Щербов), 23:20 - 0:1. Кокшаров - 5 (бол., Зюзякин, Корабейников), 31:55 - 1:1. Карпов - 8 (Репьях, Луговой), 35:56 - 1:2. Колмыков - 5 (бол., Сулев), 49:25 - 2:2. Кокшаров - 6 (Барулин, Думбадзе), 54:46 - 3:2.

Вратари: Носов - Белов (59:10).