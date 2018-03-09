"Кузня" победила "Сарыарку" во втором овертайме и прошла в следующий раунд плей-офф ВХЛ

Сегодня состоялся заключительный, седьмой матч серии первого раунда плей-офф ВХЛ. Новокузнецкий "Металлург" в гостях победил "Сарыарку" во втором овертайме со счетом 2:1. Таким образом, новокузнецкий клуб выиграл серию 4-3 и прошел в следующий раунд плей-офф.

Напомним, что ранее побед в сериях добились петербургское "Динамо", "СКА-Нева", "Нефтяник", "Зауралье", "Ермак", "Торос" и "Сокол".

ВХЛ

1/8 финала

"Сарыарка" (Караганда) – "Металлург" (Новокузнецк) – 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ердаков – 4 (Селезнев), 22:12 – 1:0. Пархоменко – 1 (Бутузов), 54:06 – 1:1. Григоренко – 3 (Мусин, Щукин), 91:43 – 1:2.

Вратари: Костин – Литвинов.

Судьи: Гофман, Спирин.

9 марта. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

Счет в серии: 3-4