"Динамо" выиграло регулярный чемпионат ВХЛ, "Молот-Прикамье" запрыгнул в плей-офф

В регулярном чемпионате ВХЛ состоялись заключительные матчи. Один из лидеров лиги "СКА-Нева" всухую уступил "Звезде" (0:3), "Молот-Прикамье" победил "Барс" (2:1) и последним поднялся в зону плей-офф. Победителем "регулярки" стало петербургское "Динамо", набравшее 126 очков.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) – "Металлург" (Новокузнецк) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Кузнецов – 5 (Митякин, Ивашов), 11:54 – 1:0. Дюрягин – 16 (Григоренко), 19:46 – 1:1. Пархоменко – 6 (Бутузов, Яценков), 28:02 – 1:2. Антонов – 12 (бол., Сетдиков, Протапович), 31:14 – 2:2. Шубин – 9 (Медведев, Романцев), 40:52 – 2:3. Григоренко – 2 (Дюрягин, Макаров), 47:21 – 2:4.

Вратари: Фомин – Литвинов.

Судьи: Горденко, Кислов.

19 февраля. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Южный Урал" (Орск) – "Сокол" (Красноярск) – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Сметанин – 12 (Куликов), 3:57 – 1:0. Зузин – 14 (бол., Теряев, Кожевников), 44:50 – 1:1. Лыпкань – 3 (Железнов, Зузин), 51:13 – 1:2. Князев – 12 (Руденков, Цыганов), 54:36 – 1:3. Куров – 1 (бол., Суслопаров, Куршук), 57:56 – 2:3.

Вратари: Пиманкин (57:15 – 57:56, 58:03 – 58:08, 59:40) – Петров.

Судьи: Парфенов, Томилов.

19 февраля. Орск. ДС "Юбилейный".

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Ермак" (Ангарск) – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Раенко – 4 (Фильченков, Горбунов), 7:48 – 0:1. Зарипов – 6 (Раенко, Воронин), 34:55 – 0:2. Яковлев – 6 (бол., Гаврилычев, Юшков), 37:10 – 0:3.

Вратари: Аляпкин – Хомутов.

Судьи: Спирин, Степучев.

19 февраля. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Рубин" (Тюмень) – "Сарыарка" (Караганда) – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Антоновский – 7 (Лаута, Зиазов), 4:09 – 0:1. Е. Иванов – 10 (бол., Фомичев, Боголейша), 10:22 – 1:1. Михеев – 4 (бол., Кравченко, Погоришный), 12:51 – 2:1. Поляков – 7 (мен.), 45:27 – 2:2. Зотов – 1 (Угольников, Жиляков), 64:06 – 3:2.

Вратари: Назаров – Костин.

Судьи: Мисюрь, Мочалов.

19 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"ЦСК ВВС" (Самара) – "Торос" (Нефтекамск) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гиматов – 6 (Емелин, Лукин), 9:54 – 0:1. Баранов – 20 (бол., Хисамутдинов, Шипов), 26:59 – 0:2. Хисамутдинов – 3 (Грязев, Джиошвили), 50:13 – 0:3. Емелин – 11 (Постников, Гиматов), 50:26 – 0:4.

Вратари: Гичев – Федотов.

Судьи: Носов, Смагин.

19 февраля. Самара. ЛД "Кристалл".

"Саров" (Саров) – "Ижсталь" (Ижевск) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Кодола – 8 (Трубкин, Дыньков), 27:26 – 0:1. Горбунов – 11 (бол., Миронов), 49:53 – 1:1. Коннов – 16 (бол., Хасаншин), 55:55 – 2:1.

Вратари: Тихомиров – Долганов (59:07).

Судьи: Иванов, Соловьев.

19 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Буран" (Воронеж) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Горшков – 10 (Сидляров), 6:54 – 1:0. Е. Орлов – 3 (Сидляров, Горшков), 13:48 – 2:0. Митрофанов – 11 (Еременко, Шиафотдинов), 38:59 – 2:1. Елисеев – 9, 45:46 – 2:2. Дьяченко – 9 (Акиньшин), 48:41 – 3:2. Горшков – 11 (бол., Мурзин, Геращенко), 50:11 – 4:2. Горшков – 12 (мен.), 55:48 – 5:2.

Вратари: Заливин – Печурский (38:38 – 38:59, 54:01 – 55:48).

Судьи: Нестеров, Прокуратов.

19 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Сето – 5 (бол., Хурри, Васильев), 1:59 – 0:1. Инг – 2 (Гарифулин), 26:40 – 0:2. Хурри – 5 (бол., Васильев, Лебедев), 38:50 – 0:3. Лебедев – 13 (Васильев), 52:20 – 0:4.

Вратари: Гайдуллин – Лием.

Судьи: Метальников, Солнцев.

19 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Дизель" (Пенза) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Хапов – 11 (Воеводин), 20:42 – 0:1.

Вратари: Кислицын (59:38) – Ярославлев.

Судьи: Кочетов, Шиханов.

19 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Звезда" (Чехов) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Антипов – 19 (Купцов, Пешехонов), 0:25 – 0:1. Карнаухов – 13 (Мокин, Воронков), 12:42 – 0:2. Карнаухов – 14 (п.в.), 59:23 – 0:3.

Вратари: Богданов (58:52 – 59:23) – Лозебников.

Судьи: Раминг, Юдаков.

19 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Барс" (Казань) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Попов – 6 (Сурсов, Ерохин), 33:18 – 0:1. Цуканов – 5 (Галимов), 41:59 – 1:1. Епимахин – 8 (Андриянов, Чистяков), 49:10 – 1:2.

Вратари: Подъяпольский (57:54) – Перевозчиков.

Судьи: Голышев, Тютнев.

19 февраля. Казань. Дворец спорта.

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Химик" (Воскресенск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Назаревич – 21 (бол., Бирюков, Берлев), 5:58 – 1:0. Ручкин – 4 (бол., Бирюков, А. Шевченко), 32:59 – 2:0. Шацкий – 8 (Мухин), 55:57 – 2:1. А. Шевченко – 25 (Берлев, Кремзер), 59:58 – 3:1.

Вратари: Тодыков – Синягин (Большаков, 40:00).

Судьи: Гофман, Свиргун.

19 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".