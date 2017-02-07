"Динамо" из Балашихи обыграло "Буран" за 45 секунд до конца встречи

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "Рязань" уверенно разобралась с петербургским "Динамо" (6:1), в другой встрече подмосковное "Динамо" вырвало победу над "Бураном" за 45 секунд до конца основного времени матча (3:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Рязань" (Рязань) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голы: Маслов – 6 (Петраков, Филатов), 8:43 – 1:0. Петраков – 11 (мен.), 31:02 – 2:0. Шестаков – 16 (бол., Дыньков, В. Васильев), 31:52 – 2:1. Денежкин – 11 (Петраков, Маслов), 36:42 – 3:1. Старцев – 9 (Карпов), 37:05 – 4:1. Денежкин – 12 (Петраков), 46:49 – 5:1. Рукин – 13, 55:49 – 6:1.

Вратари: Красоткин – Назаров (Ложкин, 37:05).

Судьи: Морозов, Спирин.

7 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Буран" (Воронеж) – "Динамо" (Балашиха) – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Луговой – 3 (Агеев, Петров), 24:10 – 1:0. Петунин – 5 (Злобин, Дьяченко), 25:57 – 1:1. Петунин – 6 (Злобин), 35:34 – 1:2. Антонов – 6, 44:22 – 2:2. Лесников – 2, 59:14 – 2:3.

Вратари: Летуновский – Бочаров.

Судья: Фролов.

7 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".