Дэвид Дзиерзински стал игроком "Кузни"

Нападающий Дэвид Дзиерзински подписал контракт с новокузнецким "Металлургом", информирует пресс-служба клуба. В ближайшее время форвард должен прибыть в расположение команды. О сроке соглашения с 27-летним канадцем не сообщается.

В минувшем сезоне Дзиерзински выступал за "Изерлон" и набрал 17 (11+6) очков в 50 матчах немецкой лиги.

До отъезда в Германию всю свою карьеру нападающий провел в Северной Америке, в частности выступая в системе "Оттавы". В сезоне-2015/16 Дзиерзински в НХЛ сыграл в 14 матчах, набрал 4 (1+3) очка.