ЦСК ВВС проиграл 35 из 38 матчей сезона

ЦСК ВВС уступил "Челмету" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Самары замыкает турнирную таблицу. В текущем сезоне он выиграл лишь три поединка из 38.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСК ВВС (Самара) - "Челмет" (Челябинск) - 1:5 (1:1, 0:4, 0:0)

Голы: Пушкарский - 7, 5:40 - 1:0. Тертышный - 4 (Кулиев), 10:07 - 1:1. Петриков - 4 (Зиновьев), 23:27 - 1:2. Д. Мошаров - 5 (Уфимцев, Петриков), 24:54 - 1:3. Кошурников - 2 (Кулиев, Тертышный), 25:10 - 1:4. Петриков - 5 (Д. Мошаров, Уфимцев), 30:27 - 1:5.

Вратари: Гичев (Жучин, 25:10) - Кузьмин.

"Барс" (Казань) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Патрушев - 3 (бол., Арефьев, Гайсин), 3:31 - 0:1. Цуканов - 4 (Обухов, Каштанов), 32:46 - 1:1. Владимиров - 3 (Путилов, Чемерикин), 35:32 - 1:2.

Вратари: Подъяпольский (58:33) - Аляпкин.