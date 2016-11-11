22:57 11 ноября | ХОККЕЙ — Россия

Сергей Макаров получил перстень члена Зала хоккейной славы

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Легендарный советский нападающий Сергей Макаров получил перстень в честь включения в Зал хоккейной славы, информирует ESPN. Церемония, посвященная включению новых членов в Зал славы, проходит в эти выходные в Торонто.

Макаров в составе ЦСКА был лучшим бомбардиром чемпионатов СССР в течение девяти сезонов. В составе сборной страны он дважда выигрывал Олимпиаду и восемь раз - чемпионат мира. В НХЛ он выступал с 1989 по 1997 год. На его счету 424 матча и 384 (134+250) очка.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Блин, ща у Биг Смоука бомбанет.

00:55

alex505

24-ты Великий. и самый любимый хоккеист.

23:42 11 ноября

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