Сергей Макаров получил перстень члена Зала хоккейной славы

Легендарный советский нападающий Сергей Макаров получил перстень в честь включения в Зал хоккейной славы, информирует ESPN. Церемония, посвященная включению новых членов в Зал славы, проходит в эти выходные в Торонто.
Макаров в составе ЦСКА был лучшим бомбардиром чемпионатов СССР в течение девяти сезонов. В составе сборной страны он дважда выигрывал Олимпиаду и восемь раз - чемпионат мира. В НХЛ он выступал с 1989 по 1997 год. На его счету 424 матча и 384 (134+250) очка.
The great Sergei Makarov pic.twitter.com/aG1rxEfGUR– Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 11 ноября 2016 г.
Весёлый©
Блин, ща у Биг Смоука бомбанет.
00:55
alex505
24-ты Великий. и самый любимый хоккеист.
23:42 11 ноября