Может ли кто-то из России стать президентом ИИХФ? Отвечает Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью "360" рассказал о своем преемнике, но отметил, что пока рано говорить об этом, ведь у него еще есть два года.
– Вы уже объявили, что это ваш последний срок во главе ИИХФ. Кто станет вашим преемником, учитывая, что ранее вы говорили о желании видеть в этой роли кого-то из бывших хоккеистов?
– Пока рано об этом говорить, впереди еще два года. Да, я действительно хотел бы видеть в качестве президента ИИХФ бывшего хоккеиста. Важно, чтобы человек понимал игру, и для него она была настоящей страстью. Надеюсь, конгресс сделает правильный выбор. Достойных кандидатов много.
– Может ли кто-то из России стать президентом ИИХФ?
– Согласно процедуре, кандидат должен быть членом совета ИИХФ. Россию там представляет Владислав Третьяк, но он уже объявил, что не пойдет на выборы. Поэтому вряд ли стоит ожидать кандидата из России.
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https://360tv.ru/news/sport/sport-nomer-odin-v-rossii-eto-hokkej-a-ne-futbol-rene-fazel-o-khl-olimpiade-v-pekine-i-svoem-preemnike/