Может ли кто-то из России стать президентом ИИХФ? Отвечает Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью "360" рассказал о своем преемнике, но отметил, что пока рано говорить об этом, ведь у него еще есть два года.

– Вы уже объявили, что это ваш последний срок во главе ИИХФ. Кто станет вашим преемником, учитывая, что ранее вы говорили о желании видеть в этой роли кого-то из бывших хоккеистов?

– Пока рано об этом говорить, впереди еще два года. Да, я действительно хотел бы видеть в качестве президента ИИХФ бывшего хоккеиста. Важно, чтобы человек понимал игру, и для него она была настоящей страстью. Надеюсь, конгресс сделает правильный выбор. Достойных кандидатов много.

– Может ли кто-то из России стать президентом ИИХФ?

– Согласно процедуре, кандидат должен быть членом совета ИИХФ. Россию там представляет Владислав Третьяк, но он уже объявил, что не пойдет на выборы. Поэтому вряд ли стоит ожидать кандидата из России.