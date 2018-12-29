Команда Путина выиграла хоккейный матч на Красной площади

Товарищеский хоккейный матч "Ночной лиги" с участием президента РФ Владимира Путина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и звезд хоккея завершился со счетом 14:10 в пользу команды главы государства.

Президент принял участие в игре, которая прошла на катке на Красной площади. В матче также приняли участие прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основные задачи - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.