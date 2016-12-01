14:30 | ХОККЕЙ — Россия

Клуб "Армеец", игрок которого напал на судью, будет расформирован

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Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Республики Бурятия принял решение о расформировании "Армейца". Данное наказание клуб понес за инцидент, возникший во время матча любительской лиги с "Дорожником".

Игрок "Армейца" Сергей Петров ударил судью встречи Никиту Тихонова клюшкой по голове, после чего пустил в ход кулаки. В инцидент были вовлечены и другие хоккеисты.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства спорта и молодежной политики Бурятии:

– Исключить игрока команды "Армеец" Сергея Петрова из Федерации хоккея Республики Бурятия и запретить ему выступления за другие команды Федерации хоккея РБ;
– Расформировать хоккейную команду "Армеец";
– Дисквалифицировать двух игроков команды "Армеец" на 5 матчей.

Все хоккеисты команды "Армеец" будут выставлены на трансфер и распределены по другим хоккейным клубам Бурятии. После расформирования команды "Армеец" в чемпионате Бурятии по хоккею продолжат выступление 13 команд.

В любительской лиге Бурятии игрок избил судей клюшкой//
Минспорта Бурятии накажет команду "Армеец" за поведение игрока, избившего судей клюшкой

Дополнительная информация

http://msmrb.ru/sport/news/xuliganskie-dejstviya-igroka-komandyi-%C2%ABarmeecz%C2%BB-priveli-k-rasformirovaniyu-komandyi.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pikvl

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