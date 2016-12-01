Клуб "Армеец", игрок которого напал на судью, будет расформирован

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Республики Бурятия принял решение о расформировании "Армейца". Данное наказание клуб понес за инцидент, возникший во время матча любительской лиги с "Дорожником".

Игрок "Армейца" Сергей Петров ударил судью встречи Никиту Тихонова клюшкой по голове, после чего пустил в ход кулаки. В инцидент были вовлечены и другие хоккеисты.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства спорта и молодежной политики Бурятии:

– Исключить игрока команды "Армеец" Сергея Петрова из Федерации хоккея Республики Бурятия и запретить ему выступления за другие команды Федерации хоккея РБ;

– Расформировать хоккейную команду "Армеец";

– Дисквалифицировать двух игроков команды "Армеец" на 5 матчей.



Все хоккеисты команды "Армеец" будут выставлены на трансфер и распределены по другим хоккейным клубам Бурятии. После расформирования команды "Армеец" в чемпионате Бурятии по хоккею продолжат выступление 13 команд.

В любительской лиге Бурятии игрок избил судей клюшкой//

Минспорта Бурятии накажет команду "Армеец" за поведение игрока, избившего судей клюшкой