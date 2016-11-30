12:53 | ХОККЕЙ

В любительской лиге Бурятии игрок избил судей клюшкой

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В матче любительской лиги Бурятии между "Дорожником" и "Армейцем" один из игроков последней команды избил клюшкой арбитров, сообщает vt-inform.ru. Сегодня состоится заседание спортивного дисциплинарного комитета, на котором поднимется вопрос о снятии всей команды с турнира.

- Во время матча было выявлено нарушение со стороны команды "Армеец", - рассказал пресс-секретарь федерации хоккея Бурятии Денис Сластин. - Судья Никита Тихонов принял решение удалить игрока команды, в ответ на что тот начал сопротивляться. Получилась даже не драка, а скорее избиение. Потому что одному судье игрок сломал палец, а Никита получил многочисленные травмы. Все происходящее судья, он же потерпевший, заснял на видеокамеру, закрепленную на шлеме.

Дополнительная информация

http://vt-inform.ru/news/145/99831/

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