Борис Михайлов: "Харламов заставил уважать наш хоккей во всем мире"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, вспоминая о знаменитом нападающем ЦСКА и сборной СССР Валерии Харламове, которому сегодня исполнилось бы семьдесят лет, отметил, что великий хоккеист был доброжелательным, отзывчивым и умел находить общий язык с людьми любого возраста. Он подчеркнул, что Харламов своим трудом заставил уважать наш хоккей.

– Это был великий человек и спортсмен, который своим трудом заставил уважать наш хоккей не только у нас в стране, но и во всем мире, – сказал Михайлов. – Каким он был? Доброжелательным, отзывчивым, любящим. Харламов искренне любил жизнь, детей, семью, родителей, поэтому вокруг него всегда находились люди и какого бы возраста не были окружающие, он всегда находил с ними общий язык. За этого его и любят по сей день.

Сегодня многие ветераны навещали его могилу. Приходили родные, друзья, болельщики. Люди, которые просто перед ним преклонялись. Были и его товарищи, с которыми он делил радости побед и горсти поражений. Приходили все поколения людей, которые с благодарностью вспоминают Валерия Харламова. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Валерий Харламов: редкие кадры//

Болельщики и ветераны возложили цветы к могиле Харламова