Болельщики и ветераны возложили цветы к могиле Харламова

Пресс-служба ФХР опубликовала на своей странице в Инстграме фотографии, на которых партнеры по команде, друзья и болельщики почтили память Валерия Харламова и возложили цветы к могиле на Кунцевском кладбище. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения форварда ЦСКА и сборной СССР.

- Для меня Валерий Харламов был товарищем, партнером по тройке, моим хорошим другом, - цитирует пресс-служба ФХР Бориса Михайлова. - Тринадцать лет совместной игры и общения – это о чем-то, да говорит.

О нем много сказано, но если по-простому, то он был не только великим хоккеистом, об игре которого до сих пор помнят миллионы болельщиков, но и человеком был порядочным – честным, открытым, доброжелательным, с юмором. Где бы мы ни выступали, где бы мы ни были – его везде любили.

Особенно было сложно в первые годы после того, как Валеры не стало. Мы действительно крепко дружили. Когда он еще был холостым, то был частью нашей семьи. Мы дружили с его родителями, до сих пор дружим с сестрой, поддерживаем отношения с детьми. У нас были прекрасные взаимоотношения.

Когда говорим о Валере, вспоминаем его самыми теплыми и искренними словами, потому что он действительно был такой. Мимо него прошло это – зазнайство от славы, он был доступен всем. За это его до сих пор любят и уважают.