Янни Гурд остался в "Тампе" на два года

"Тампа-Бэй" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Янни Гурдом. Новое одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года, за которые игрок получит два миллиона долларов.

Гурд играет за "Молний" с 2015 года, в минувшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (6+2) очков. Большую часть карьеры он провел в АХЛ, где провел 298 встреч и отметился 198 (80+118) очками.