Впервые за 71 сезон команда из Вашингтона вышла в финал конференции

В 71 сезонах подряд (суммарно) команда из Вашингтона вышла в финал конференции. Учитываются результаты всех столичных клубов в четырех ведущих лигах США – НХЛ, НБА, MLB и НФЛ. Во вторник "Вашингтон" выиграл серию у "Питтсбурга" со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции.

Теперь самая длинная действующая серия у клубов из Цинциннати, которые на протяжении 45 сезонов не могут выйти в финал конференции.