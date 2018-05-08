07:09 | Хоккей — НХЛ

Впервые за 71 сезон команда из Вашингтона вышла в финал конференции

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В 71 сезонах подряд (суммарно) команда из Вашингтона вышла в финал конференции. Учитываются результаты всех столичных клубов в четырех ведущих лигах США – НХЛ, НБА, MLB и НФЛ. Во вторник "Вашингтон" выиграл серию у "Питтсбурга" со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции.

Теперь самая длинная действующая серия у клубов из Цинциннати, которые на протяжении 45 сезонов не могут выйти в финал конференции. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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vladd0302

Пздц, сами понимаете, что пишете!? Чему верить -заголовку, статье или последнему абзацу?

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