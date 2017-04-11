Владислав Третьяк: "Без игроков НХЛ Олимпиада все равно будет высокого класса"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпийских играх в Корее не особо скажется на уровне турнира. 3 апреля комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не намерена приостанавливать регулярный чемпионат в следующем сезоне и не планирует давать своим игрокам разрешение на участие в Играх 2018 года.

- Мы готовы к тому, что энхаэловцы не приедут на Олимпиаду, - отметил Третьяк. - Но это решение еще не окончательное. Мы готовим сборную к Играм, не важно, кто там будет выступать. Олимпийский чемпион – это олимпийский чемпион. Я гарантирую, что это будет турнир высочайшего класса. Каждая команда, которая приедет на Игры в Пхенчхан, будет очень высокого класса.

Турнир предстоит очень сложный. Никто сегодня не может сказать, кто его выиграет. Вы увидите на чемпионате мира в Германии и Франции, как сложно будет играть против любого соперника и побеждать. Уровень хоккея настолько поднялся, что те команды, которые мы раньше не считали за соперников, сегодня мы уважаем.