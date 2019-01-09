"Виннипег" победил "Колорадо", Куликов набрал 1 очко

"Виннипег" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Нападающий "Джетс" Блэйк Уилер набрал в этой игре 4 (1+3) очка.

Российский защитник Дмитрий Куликов отыграл 13 минут 50 секунд и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Колорадо" - 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Голы: Перро - 9 (Танев, Куликов), 3:05 - 1:0. Коннор - 15 (бол., Уилер, Трауба), 13:57 - 2:0. Ландескуг - 26 (бол., Бэрри, Маккиннон), 16:04 - 2:1. Уилер - 7 (мен., Шайфли, Трауба), 23:22 - 3:1. Литтл - 8 (бол., Майерс, Моррисси), 26:32 - 4:1. Седерберг - 12 (Колверт, Джонсон), 36:10 - 4:2. Грэйвс - 2 (Рантанен, Седерберг), 37:43 - 4:3. Копп - 3 (Лемье, Майерс), 43:59 - 5:3. Шайфли - 23 (Уилер), 51:12 - 6:3. Ландескуг - 27 (Маккиннон, Бэрри), 56:24 - 6:4. Трауба - 4 (бол., п.в., Уилер, Шайфли), 58:54 - 7:4.

Вратари: Хеллебайк - Грубауэр (55:52 - 56:24, 56:43 - 57:22, 57:52 - 58:54).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 21 (7+7+7) - 41 (14+15+12).

Наши: Куликов (13.50/0/-1) - -.

9 января. Виннипег. Bell MTS Place.