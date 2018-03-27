"Вегас" - первый новичок в плей-офф НХЛ за 38 лет

"Вегас" после домашней победы над "Колорадо" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ обеспечил себе выход в плей-офф. "Рыцари" стали первыми новичками за 38 лет, пробившимися в Кубок Стэнли.
В последний раз такое случалось в сезоне-1979/80, когда в свой дебютный сезон в плей-офф НХЛ пробились "Хартфорд" и "Эдмонтон".
THE GOLDEN KNIGHTS ARE GOING TO THE PLAYOFFS!!!– x - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 27 марта 2018 г.
MAKING HISTORY 🙌 #VegasBorn pic.twitter.com/OICmOcKL4J– x - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 27 марта 2018 г.
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