"Вегас" отправил Шипачева в АХЛ, но вернет его в основу к первому матчу сезона. Объясняем, зачем

"Вегас" объявил о том, что российский нападающий Вадим Шипачев, а также защитник Ши Теодор и форвард Алекс Так были переведены в фарм-клуб "Голден Найтс" в АХЛ. Но не стоит переживать - это лишь юридическая процедура, связанная с уловками в регламенте НХЛ.

Шипачев входит в число игроков, которых можно спокойно отправлять в "фарм" без необходимости выставления на драфт отказов - а "Вегас" не хочет просто так отпускать игроков, попавших в команду после драфта расширения в июне и обменов. На данный момент в основе "Голден Найтс" (которая по правилам НХЛ на момент старта сезона составляет 23 человека) значатся 3 голкипера, 9 защитников и 11 нападающих: очевидно, что в ближайшие дни перед стартовым матчем с "Далласом" (который пройдет в ночь с пятницы на субботы) в составе ожидаются изменения. Поэтому можно не сомневаться: Шипачев уже в ближайшее время "вернется" в "Вегас". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)