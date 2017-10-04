"Вегас" отправил Шипачева в АХЛ, но вернет его в основу к первому матчу сезона. Объясняем, зачем

"Вегас" объявил о том, что российский нападающий Вадим Шипачев, а также защитник Ши Теодор и форвард Алекс Так были переведены в фарм-клуб "Голден Найтс" в АХЛ. Но не стоит переживать - это лишь юридическая процедура, связанная с уловками в регламенте НХЛ.
Шипачев входит в число игроков, которых можно спокойно отправлять в "фарм" без необходимости выставления на драфт отказов - а "Вегас" не хочет просто так отпускать игроков, попавших в команду после драфта расширения в июне и обменов. На данный момент в основе "Голден Найтс" (которая по правилам НХЛ на момент старта сезона составляет 23 человека) значатся 3 голкипера, 9 защитников и 11 нападающих: очевидно, что в ближайшие дни перед стартовым матчем с "Далласом" (который пройдет в ночь с пятницы на субботы) в составе ожидаются изменения. Поэтому можно не сомневаться: Шипачев уже в ближайшее время "вернется" в "Вегас". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
gibson
Монте-Кристо в очередной раз показывает какой он "эксперт":-) Теодор и Так это основные игроки Вегаса, на которых рассчитывают. Объяснение СЭ абсолютно соответствует действительности. Вегас начнет сезон тройкой Смит - Щипачев - Маршессо и по-другому не будет.
08:27
andersen78
как то объяснение не убедительное...
07:49
Монте-Кристо (Мститель) .
Ха-ха... Лучшие в КХЛ - худшие в самых худших командах НХЛ. Это полностью отображает уровень КХЛ и показывает тот маразм, что демонстрируют "эффективные" менеджеры, руководящие хоккеем в Эрефии. Которые убивают данный вид спорта. К Третьяку претензий меньше всего. Он пешка. Просто у него характер "чего изволите", он всегда был подобострастным к действующей власти. Я речь веду о тех, кто командует Третьяком, о тех, кто финансирует КХЛ и СКА.
07:44