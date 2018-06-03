05:32 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": Носек забил гол после ошибки Холтби. Видео

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Нападающий "Вегаса" Томаш Носек забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он сократил отставание "Голден Найтс" в счете - 1:2. 

Чех воспользовался ошибкой голкипера "Кэпиталз" Брэйдена Холтби, который сделал на него передачу, выбрасывая шайбу из-за ворот.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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drJekil

Вспомнил Семена Варламова в финале Кубка Гагарина. Только там был седьмой матч и решающий гол. А тут просто все немного прибалдели, но игра свой ход не поменяла) Везунчик, в общем, Холт) И начудил и при своих остался))

06:17

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