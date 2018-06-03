"Вашингтон" - "Вегас": Носек забил гол после ошибки Холтби. Видео

Нападающий "Вегаса" Томаш Носек забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он сократил отставание "Голден Найтс" в счете - 1:2.

Чех воспользовался ошибкой голкипера "Кэпиталз" Брэйдена Холтби, который сделал на него передачу, выбрасывая шайбу из-за ворот.