"Вашингтон" - "Вегас": Носек забил гол после ошибки Холтби. Видео

Нападающий "Вегаса" Томаш Носек забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он сократил отставание "Голден Найтс" в счете - 1:2.
Чех воспользовался ошибкой голкипера "Кэпиталз" Брэйдена Холтби, который сделал на него передачу, выбрасывая шайбу из-за ворот.
The Golden Knights are on the board!https://t.co/nDY772TrFr | #StanleyCup pic.twitter.com/xKJVXmH5rE– Sportsnet (@Sportsnet) 3 июня 2018 г.
Fighting our way back into it 👍– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 3 июня 2018 г.
2-1 pic.twitter.com/vC70fTVoLd
Опрос
Материалы других СМИ
drJekil
Вспомнил Семена Варламова в финале Кубка Гагарина. Только там был седьмой матч и решающий гол. А тут просто все немного прибалдели, но игра свой ход не поменяла) Везунчик, в общем, Холт) И начудил и при своих остался))
06:17