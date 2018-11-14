Три очка Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Миннесоту"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уайлд" потерпел первое поражение после серии из трех побед.

Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов оформил дубль и сделал голевую передачу. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Вашингтон" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Орлов - 1 (Эллер, Бураковски), 6:33 - 0:1. Уилсон - 1 (Орлов, Кузнецов), 19:32 - 0:2. Бураковски - 2 (Эллер, Коннолли), 23:13 - 0:3. Койву - 3, 31:57 - 1:3. Орлов - 2 (Овечкин, Нисканен), 47:23 - 1:4. Оши - 9 (Бэкстрем, Врана), 49:48 - 1:5. Дамба - 6 (бол., Койву, Фолиньо), 54:08 - 2:5.

Вратари: Дубник - Копли.

Штраф: 11 - 19.

Броски: 28 (6+8+14) - 33 (12+15+6).

Наши: - - Кузнецов (16.34/4/+2), Овечкин (16.51/2/+2), Орлов (24.20/4/+3).

14 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.