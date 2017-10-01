Тодд Маклеллан: "Эдмонтон" планирует использовать Слепышева в первых трех звеньях"

Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан отметил, что российский нападающий Антон Слепышев может рассчитывать на место в первых трех звеньях команды. По его словам, игрок для этого должен набрать форму перед регулярным чемпионатом. Сейчас он проходит восстановление от травмы.

- Планируем выпустить его на полный матч, - приводит пресс-служба "Ойлерз" слова Маклеллана. - В прошлом сезоне Слепышев показал хороший прогресс, стал угрозой в нападении. Считаю, что он может попасть в первые три звена. Но ему необходимо набрать форму.