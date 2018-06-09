09:30 | Хоккей — НХЛ

Теему Селянне: "Очень рад за Овечкина, он заслужил этот Кубок"


Легендарный нападающий Теему Селянне в своем Твиттере поздравил "Вашингтон" и капитана команды Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Напомним, что в финале "Кэпиталз" обыграли "Вегас" со счетом 4-1 в серии. Для 32-летнего Овечкина это первый Кубок Стэнли.

– Поздравляю "Вашингтон"! Замечательный сезон, и нет ничего лучше, чем победа в Кубке Стэнли, – написал Селяннне. – Очень рад за Овечкина, он заслужил этот Кубок. Ощущения от победы еще лучше, когда приходится долго ее ждать. Мне ли не знать.

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