Теему Селянне: "Очень рад за Овечкина, он заслужил этот Кубок"

Легендарный нападающий Теему Селянне в своем Твиттере поздравил "Вашингтон" и капитана команды Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Напомним, что в финале "Кэпиталз" обыграли "Вегас" со счетом 4-1 в серии. Для 32-летнего Овечкина это первый Кубок Стэнли.

– Поздравляю "Вашингтон"! Замечательный сезон, и нет ничего лучше, чем победа в Кубке Стэнли, – написал Селяннне. – Очень рад за Овечкина, он заслужил этот Кубок. Ощущения от победы еще лучше, когда приходится долго ее ждать. Мне ли не знать.