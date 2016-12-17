Теему Селянне: "Игрокам НХЛ нужно ехать на Олимпиаду. На первом месте должен быть спорт"

Бывший нападающий сборной Финляндии и ряда клубов НХЛ Теему Селянне выразил мнение, что НХЛ необходимо отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхане. Также он поддержал слова главы ФХР Владислава Третьяка о введении единых правил игры во всех лигах.
Это очень правильная мысль. Хоккей - одинаковая игра во всем мире, и правила должны быть одинаковыми, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Это же касается и размеров площадки. Сейчас мне больше нравится стандарт НХЛ, то есть маленькие коробки. Всем нужно на них перейти.
- Напоследок спрошу - должны ли игроки НХЛ ехать на Олимпиаду?
- Абсолютно! Конечно, да!
- Но ведь это вопрос денег и большого бизнеса.
- Согласен. Но на первом месте все-таки должен быть спорт.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/interview-with-teemu-selanne/c-284781814