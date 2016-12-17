Теему Селянне: "Игрокам НХЛ нужно ехать на Олимпиаду. На первом месте должен быть спорт"

Бывший нападающий сборной Финляндии и ряда клубов НХЛ Теему Селянне выразил мнение, что НХЛ необходимо отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхане. Также он поддержал слова главы ФХР Владислава Третьяка о введении единых правил игры во всех лигах.

Это очень правильная мысль. Хоккей - одинаковая игра во всем мире, и правила должны быть одинаковыми, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Это же касается и размеров площадки. Сейчас мне больше нравится стандарт НХЛ, то есть маленькие коробки. Всем нужно на них перейти.

- Напоследок спрошу - должны ли игроки НХЛ ехать на Олимпиаду?

- Абсолютно! Конечно, да!

- Но ведь это вопрос денег и большого бизнеса.

- Согласен. Но на первом месте все-таки должен быть спорт.